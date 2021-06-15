Воробьёв продлил ограничения в Подмосковье до 20 июля

https://static.news.ru/photo/87b913fa-ce90-11eb-88d2-96000091f725_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: press__mo/vk.com

В Подмосковье действие ограничений, связанных с распространением коронавируса, продлено до 20 июля. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Воробьёв. Оно опубликовано на сайте правительства области.

Согласно документу, жители региона могут находиться в общественных местах только при условии соблюдения масочного режима. Работодателям запрещено пускать сотрудников на рабочие места без индивидуальных средств защиты. Исключение сделано только для тех, кто привился от коронавируса.

При проведении спортивных, культурных, развлекательных и других мероприятий с количеством участников свыше 50 возможно в присутствии не более полутора тысяч зрителей.

Ранее срок действия данных мер ограничивался 20 июня. При этом власти региона предупредили, что нарушители масочного режима могут быть оштрафованы на сумму до 30 тысяч рублей. Для юридических лиц максимальный размер взыскания в 10 раз выше.

Подмосковье находится на третьем месте по уровню заболеваемости коронавирусом в России. За минувшие сутки в области выявлено 1187 новых случаев заражения. С начала пандемии в регионе заразились около 285 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 6294.