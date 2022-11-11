Воробьёв: переселенцы из Херсона смогут получить льготу на покупку жилья Воробьёв: в Подмосковье переселенцы из Херсонской области с 12 ноября смогут получать льготы на покупку жилья

Фото: vk.com/andreyvorobiev

Андрей Воробьев

Вынужденные переселенцы из Херсонской области с 12 ноября смогут подать в Подмосковье заявки на социальную выплату для покупки жилья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передает «360». Он добавил, что на выбор — квартиры в любом регионе России.

Размер выплаты привязан к нормативу стоимости квадратного метра жилья в России — это 83 420 рублей, а также к количеству членов семьи. Если человек живет один, то получит выплату на 33 квадратных метра, на двоих — 42 квадратных метра, – подчеркнул Воробьёв.

Отмечается, что претендентам потребуется предоставить заявление, документы, удостоверяющие личность всех представителей семьи, а также подтверждение проживания в Херсоне и области. Сначала все бумаги отправят на проверку, и в случае одобрения переселенцы смогут получить сертификат в МФЦ Подмосковья.

Ранее стало известно, что с февраля на территорию России с Украины и из Донбасса прибыло 4,6 миллиона беженцев. Единовременная материальная помощь оказывается в размере 10 тысяч рублей на человека. В общей сложности уже выплачено более 10,5 миллиарда рублей.