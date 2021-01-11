Воробьёв оценил ситуацию с коронавирусом в Московской области

https://static.news.ru/photo/ccddf71e-5444-11eb-ae23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области не наблюдается всплеска числа заболевших COVID-19 после новогодних праздников, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

У нас были открыты музеи, выставки, всё это было с соблюдением всех мер предосторожности, стандартов. Мы не видим какого-либо всплеска, всё штатно, — отметил Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1».

Согласно последним данным, 11 января в Московской области выявили 1315 новых случаев COVID-19.

По данным на утро 11 января, в России за сутки зафиксировано 23 315 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в России коронавирусом заболело 3 425 269 человек. 2 800 675 пациентов выздоровело, также зафиксировано 62 273 смертельных случая. Из регионов первое место по суточному приросту заболевших удерживает Москва — за сутки в столице выявлено 4646 новых случаев.

Ранее NEWS.ru писал, что двунаправленное отслеживание контактов может существенно сократить передачу COVID-19. К такому выводу пришла группа учёных из США и Германии.