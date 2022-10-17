Воробьёв объявил об окончании частичной мобилизации в Московской области Губернатор Воробьёв: частичная мобилизация в Подмосковье завершится 18 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сборный пункт военного комиссариата

Задачи по частичной мобилизации в Подмосковье полностью выполнены, доложил военный комиссар региона Алексей Астахов губернатору региона Андрею Воробьёву. В свою очередь, в своем Telegram-канале глава области заявил, что частичная мобилизация завершится 18 октября, и все выданные ранее повестки аннулируются.

Частичная мобилизация в Подмосковье завершена. Мы полностью выполнили задачу Минобороны. Вручение повесток прекращается, те, у кого они есть на руках, могут не приходить в военкомат, — написал Воробьёв.

Губернатор поблагодарил всех, кто не остался в стороне и пришел выполнить свой долг. Воробьев отметил, что регион продолжит оказывать всю необходимую поддержку на передовой.

Кроме того, он напомнил, что мобилизованным и добровольцам из Подмосковья положена выплата в 200 тысяч рублей. Ее получили уже почти 4,5 тысячи призванных на службу.

17 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что мобилизационные мероприятия в столице завершены. По его словам, начиная с 14:00 17 октября разосланные повестки прекратят свое действие, а мобилизационные пункты приостановят свою работу. При этом точное количество московских призывников Собянин не называет.

О том, какие субъекты РФ объявили о завершении мобилизационных мероприятий, читайте в инфографике NEWS.ru.