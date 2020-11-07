Воробьёв назвал ситуацию с коронавирусом в Подмосковье «очень непростой»

https://static.news.ru/photo/acf20d4c-218a-11eb-9a96-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с распространением в регионе коронавирусной инфекции совсем не простая.
Ситуация (с коронавирусом. — NEWS.ru.) очень непростая, — заявил глава региона в эфире телеканала «Россия 1».
По его словам, власти дополнительно ищут врачей и средний медицинский персонал.
За 6 ноября в Подмосковье выявили 629 случаев заражения, днём ранее — 605. По состоянию на 6 ноября в регионе с начала вспышки коронавируса выявлен 90 251 случай заболевания, от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 1677 человек.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московские префектуры и управы будут охвачены системой QR-кодов, которая призвана предупреждать посетителей зданий о возможном риске заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.