Воробьёв назвал дату закрытия последних свалок Подмосковья

https://static.news.ru/photo/f50e9548-cf21-11ea-9cee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что начиная с 1 января 2021 года работа последних свалок в регионе завершится. Накапливаемый в Подмосковье мусор последнее время перерабатывается на современных комплексах.

На территории столичного региона действует восемь таких комплексов. Всего их планируется построить 12. По словам губернатора, сроки возведения сдвигать не будут, так как все работы идут строго по графику. Более того, на Подмосковье стали равняться даже европейские специалисты, говорит глава региона.

Это суперсовременные комплексы. И к нам приезжают разные экологические эксперты из Европы и отдают должное, что технология очень высокая, — приводит телеканал «360» слова Воробьёва.

Власти Московской области подчёркивают, что новые комплексы мусоропереработки дают рабочие места местным жителям. Так, к середине июня на этих предприятиях смогли трудоустроиться более 3,5 тысячи граждан.

2017 и 2018 годы в Подмосковье ознаменовались чередой «мусорных скандалов». Жители разных городов выходили на акции протеста против свалок. Самые известные акции прошли в Балашихе (против полигона «Кучино») и Волоколамске (против полигон «Ядрово»). После этого власти региона стали активно развивать программы по мусоропереработке, писал NEWS.ru.