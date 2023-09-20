Воробьев заявил об обрушении трех этажей при взрыве в Балашихе

Взрыв газа в жилом доме на Октябрьской улице в Балашихе привел к обрушению трех этажей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, речь идет о третьем, четвертом и пятом этажах здания. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб, на место выехал вице-губернатор Подмосковья по безопасности Роман Каратаев.

Сегодня в 8:21 в Балашихе на Октябрьской улице произошел взрыв газа на четвертом этаже жилого дома. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее 10 квартир, есть задымление, — написал Воробьев.

Ранее в Сети появилось видео с места взрыва в Балашихе. На кадрах виден разрушенный фасад жилого дома. В настоящее время спасатели разбирают завалы. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек, их состояние неизвестно.

Как сообщалось ранее, в одном из жилых домов Махачкалы произошел взрыв газа. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что эпицентром взрыва стала квартира на четвертом этаже. По данным управления МЧС по Республике Дагестан, экстренные службы эвакуировали 70 человек, еще девять человек были спасены.