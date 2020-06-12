Воробьёв уточнил число жертв COVID-19 в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/95cc061a-ad7a-11ea-8e39-fa163e074e61_660.jpg Андрей Воробьёв Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

В Московской области в мае от коронавируса умерли более 500 человек, ещё у 900 были все симптомы, а у 200 врачи выявили сопутствующие хронические заболевания. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.

У нас в мае умерли 506 человек, к сожалению. 900 — неподтверждённые, но все симптомы, симптоматика была. И ещё плюс 200 — это хроники, на которых ковид повлиял. Общая цифра по маю у нас вырисовывается вот такая — 1606 человек, — рассказал Воробьёв в эфире телеканала «360».

Сейчас в мире более 7,6 млн человек заразились коронавирусом, более 425 тысяч умерли, а выздороветь удалось более 3,6 млн пациентов.

Россия сейчас находится на третьей строчке в списке по числу подтверждённых случаев коронавирусной инфекции после Бразилии и США. К 13 июня в России COVID-19 был диагностирован у 520 129 человек. За последние сутки число заболевших увеличилось на 8706. Жертвами болезни стали 6829 человек. Выздороветь удалось 27 4641 пациенту.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Минздрава назвал маски важным элементом профилактики COVID-19.