В четырех муниципалитетах Подмосковья сбили беспилотники ВСУ Воробьев: пять беспилотников были перехвачены ночью в Московской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пять беспилотников ВСУ перехватили системы ПВО ночью 26 ноября над четырьмя муниципалитетами Московской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Воробьев. Это произошло в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах. По его словам, в трех случаях есть разрушения строений, пострадавших и погибших нет.

Сегодня ночью пять БПЛА были перехвачены силами ПВО Министерства обороны над четырьмя муниципалитетами Московской области: в Наро-Фоминском, Одинцовском, Раменском и Подольском городских округах, — написал Воробьев.

Ранее о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй — что был сбит еще один беспилотник.