Названа сумма выплат семьям погибших в Сергиевом Посаде Семьи погибших при взрыве в Сергиевом Посаде получат по 2 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Московской области выплатит семьям погибших в результате взрыва на складе пиротехники в Сергиевом Посаде по 2 млн рублей, заявил в своем Telegram-канале глава региона Андрей Воробьев. По его словам, тяжело раненные и другие пострадавшие также получат денежные компенсации.

Есть решение о специальных региональных выплатах – 2 миллиона рублей – семьям погибших. Тяжело раненым, которые сейчас в реанимации – по 500 тысяч рублей. Госпитализированным с переломами – по 300 тысяч. А тем, кто получил легкие травмы и находится на амбулаторном лечении – по 100 тысяч рублей, — сказал Воробьев.

По словам губернатора Подмосковья, в настоящее время восемь человек числятся пропавшими без вести. В результате взрыва пять объектов инфраструктуры, в том числе две школы и колледж, получили повреждения. Их обещают восстановить к 1 сентября. Кроме того, после происшествия повредилась заводская котельная, без воды осталось 12 домов. Их уже подключили к мобильной котельной.

Администрация Сергиево-Посадского городского округа ранее заявила, что в результате взрыва на складе пиротехники пострадали 84 человека. Большая часть из них была отпущена домой после осмотра и оказания первой помощи.