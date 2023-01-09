Воробьев рассказал о планах внедрения ИИ для вывоза мусора в Подмосковье Глава МО Воробьев: внедрение ИИ позволит повысить качество жизни в регионе

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что внедрение новых технологий позволит улучшить уровень жизни жителей региона в 2023 году. По его словам, искусственный интеллект позволяет предоставлять жителям Подмосковья более качественные услуги за меньшее время и снизить количество жалоб. Глава региона отметил, что технологии ИИ будут активно применять для уборки дворов и вывоза мусора, а также в сферах общественного транспорта и медицины, передает «360».

Мы и дальше будем внедрять у себя все самое умное, технологичное, в том числе искусственный интеллект, который позволяет за меньшее время предоставлять более качественную услугу. Это касается и автобусов, и снимков МРТ или КТ, — рассказал Воробьев.

Глава Подмосковья отметил, что новые технологии будут использоваться и при строительстве социальных объектов. Воробьев подчеркнул, что современность ставит перед регионом новые сложности и вызовы, ответ на которые должен быть своевременным.

Президент России Владимир Путин ранее обратился к правительству и компаниям, разрабатывающим искусственный интеллект, с требованием изменить регламенты, препятствующие внедрению ИИ в разные сферы жизни. Как рассказал впоследствии программист Александр Байкин, технологии искусственного интеллекта уже сейчас вытесняют HR-специалистов из крупных компаний. Так, в компании Amazon уже внедряется система подбора кадров, при которой ИИ определяет успешных кандидатов и может продвигать их на собеседование, защищая от стереотипов и предубеждений.