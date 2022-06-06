Воробьев призвал сделать программу «Подмосковные 10 гектаров» прозрачной

Фото: АГН «Москва»

Андрей Воробьёв

Программу «Подмосковные 10 гектаров», нацеленную на предоставление земельных участков фермерам, стоит сделать прозрачной, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов. Он подчеркнул, что в регионе уделяется особое внимание сельскому хозяйству, пишет РИАМО.

Сельскому хозяйству мы уделяем особое внимание, особенно удаленным территориям. У нас существует программа предоставления 10 га фермерам. <...> Очень важна прозрачность выделения этих участков, — отметил Воробьев.

По его словам, также важно привлекать в регион опытных фермеров. К программе «Подмосковные 10 гектаров» могут присоединиться россияне, ведущие свое хозяйство на территории Московской области.

В рамках проекта предпринимателям в аграрной отрасли в зависимости от рода деятельности государство предоставляет участки размером до 200 га. При этом фермеры могут использовать полученную землю для пчеловодства, растениеводства, разведения малого и крупного рогатого скота и других отраслей сельского хозяйства.

Ранее NEWS.ru рассказал о том, кто может потребовать земельный надел на безвозмездной основе и что для это нужно сделать. При этом потенциальный приобретатель земли на льготных основаниях при подаче заявления может указать конкретный участок, который его интересует.