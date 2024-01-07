Воробьев попросил СК помочь с передачей котельной в Подольске муниципалам

Глава Подмосковья Андрей Воробьев попросил Следственный комитет РФ вмешаться в ситуацию с частной котельной в оставшемся в январские морозы без тепла микрорайоне Климовск в Подольске. Руководитель региона предложил передать ее в эксплуатацию муниципальному предприятию, пишет РИА Новости со ссылкой на областное правительство.

Андрей Воробьев обратился с просьбой в Следственный комитет выйти с ходатайством в суд о передаче котельной в эксплуатацию муниципальному предприятию, — заявили в пресс-службе.

Восстановить теплоснабжение в квартиры в Климовске ранее Воробьев пообещал к середине дня воскресенья, 7 января. В произошедшей аварии, из-за которой без тепла осталось 170 домов, по его словам, виноват владелец частной котельной. Губернатор заверил, что власти региона делают все возможное, чтобы как можно скорее решить проблему.

Накануне председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с отключением отопления и электроэнергии в Подмосковье. Чрезвычайная ситуация наблюдалась в Люберцах, а также в Раменском и Наро-Фоминском районах.

Как заявил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин, от подмосковных властей сутки скрывали ситуацию с теплоснабжением в Подольске. По его словам, правительство узнало о проблеме, когда получило обратную связь в соцсетях от граждан.

Авария произошла в Подольске 5 января. На тот момент без тепла осталась 21 тысяча человек. Власти организовали для жителей пункты обогрева.