Воробьев пообещал позаботиться о пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Губернатор Подмосковья Воробьев пообещал позаботиться о пострадавших в Сергиевом Посаде

Фото: t.me/vorobiev_live

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообещал позаботиться о пострадавших при взрыве на заводе в Сергиевом Посаде, пишет «360». По его словам, среди пострадавших есть люди в крайне тяжелом состоянии, им оказывается помощь. Также не оставят без поддержки граждан, чьи квартиры пострадали от взрыва, добавил глава региона.

В жилых домах на улицах Осипенко и Карла Либкнехта выбиты стекла. Обязательно позаботимся обо всех, чьи квартиры пострадали из-за взрыва, — сказал он.

Воробьев также рассказал, что ударная волна частично повредила спортивный комплекс «Луч», там были выбиты стекла, разрушена кирпичная кладка. В настоящее время для безопасности из всех зданий и цехов были выведены люди, эвакуирован ближайший детский сад.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что на заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к оптике.

На данный момент известно о 45 пострадавших, добавил он. Среди них 17 человек госпитализированы, остальные обратились в травмпункт. Еще шесть человек находятся в реанимации, два из них в состоянии тяжелой степени тяжести.