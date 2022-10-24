Воробьев пообещал поддержать малый и средний бизнес в условиях мобилизации Губернатор МО Воробьев: малый и средний бизнес региона поддержат в условиях мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания правительства региона заявил, что малый и средний бизнес региона поддержат в условиях частичной мобилизации, передает «360». Речь шла об облегчении налогового бремени для работающих в Подмосковье предприятий. Он также напомнил и о принятых федеральным правительством мерах поддержки бизнеса.

И предприятия, которые продолжают работать, имеют ряд льгот. И мероприятия, которые позволят им облегчить и налоговое бремя, и различные административные вопросы, — заявил Воробьев.

Губернатор напомнил, что меры поддержки малого и среднего бизнеса были приняты правительством России. По его словам, предпринимателям расскажут о них подробнее через электронную почту и личные кабинеты.

Губернатор МО Андрей Воробьев ранее пообещал помочь решить проблемы с выплатами жительницы Подольска Любови Герусовой, мужа которой мобилизовали в Курске, из-за чего она не может получить льготы по месту проживания. Женщина рассказала, что ее муж, который не попал под мобилизацию в Подмосковье, «как порядочный гражданин» поехал в Курск, где был призван в зону боевых действий. По словам Герусовой, теперь госорганы ее региона отказывают в поддержке.

До этого Воробьев заявил, что в регионе досрочно завершили призыв военнообязанных граждан из запаса в рамках частичной мобилизации. Глава Подмосковья отметил, что вручение повесток прекращается, а тех, у кого они уже есть на руках, могут не являться в военкомат.