Воробьев уточнил число пострадавших в Сергиевом Посаде Воробьев: после взрыва на складе в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде пострадали 52 человека, передает РИА Новости. По его словам, именно столько обратились к медикам на данный момент.

Всего обратилось порядка 50 человек, когда мы заехали сюда, то было 50. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают, — отметил Воробьев.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что на заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к оптике.

Также Воробьев сообщал, что известно о 45 пострадавших. Среди них 17 человек госпитализированы, остальные обратились в травмпункт. Еще шесть человек находятся в реанимации, два из них в состоянии тяжелой степени тяжести.

Следственный комитет РФ ранее возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. В ведомстве добавили, что на месте взрыва продолжают работать пожарные службы. Также присутствуют криминалисты и следователи.