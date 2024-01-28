Вор женских халатов устроил пожар в петербургском ТЦ и попал на видео В Петербурге задержали устроившего пожар в ТЦ вора-рецидивиста

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге мужчина украл женский халат и устроил пожар в торговом центре на проспекте Авиаконструкторов, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Происшествие попало на записи с камер видеонаблюдения. По данным канала, мужчину задержали. Он уже был судим за кражу.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина подходит к манекену, срывает с него халат, прячет его под куртку и уходит в неизвестном направлении. Через несколько мгновений манекен охватывает огонь. О пожаре продавцу отдела одежды сообщила посетительница торгового центра. Его быстро потушили.

Как выяснили полицейские, мужчина поджег крепление, которое защищало халат от кражи, но огонь перекинулся на другие вещи. Ущерб составил около 6 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону задержана 24-летняя местная жительница, подозреваемая в похищении из пункта выдачи товаров маркетплейса золотого украшения стоимостью 700 тысяч рублей. В полиции уточнили, что покупательница, подменившая товары в пункте выдачи, помещена в СИЗО.

До этого в Москве в управлении вневедомственной охраны Росгвардии обнаружили бесхозный конверт, в котором лежали 300 тысяч рублей. Ведется розыск владельца денег.