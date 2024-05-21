Вор в белом подорвал банкоматы в Пушкине и ушел с пустыми руками В Пушкине задержали местного жителя за подрыв банкоматов для кражи денег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга задержали местного жителя, подозреваемого в подрыве отделения банка на Павловском шоссе, сообщает «Фонтанка». По данным издания, мужчина в белом костюме заложил в банкоматы взрывное устройство, но раздобыть деньги у него так и не получилось. По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.

Сотрудница службы безопасности банка обратилась в полицию в ночь на 21 мая. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, правоохранители увидели два банкомата, поврежденных в результате взрыва. Саперы Росгвардии, изучив предохранительную чеку с кольцом, выяснили, что злоумышленник использовал аэрозольную гранату.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался безработный 38-летний житель Шушар. В квартире у мужчины нашли 500 граммов пластида, маску и белый костюм — такой же, какой был надет на преступнике.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который украл из магазина парфюмерию на сумму 7,5 тысячи рублей. Кража попала на камеру видеонаблюдения. При этом до установления факта кражи подозреваемый вел себя в отношении росгвардейцев дерзко. Подозреваемого передали полиции.