Вор ограбил и избил женщину в Балашихе, притворившись доставщиком цветов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вор избил и ограбил женщину в Балашихе, притворившись доставщиком цветов, сообщает РЕН ТВ. По данным телеканала, инцидент произошел 25 декабря. В результате грабитель похитил 500 тысяч рублей и ювелирные украшения.

По словам пострадавшей, в день преступления незнакомец позвонил ей в домофон, представившись доставщиком цветов. После того, как мужчина зашел в подъезд и позвонил в квартиру, он попросил женщину расплатиться за цветочную посылку. Пострадавшая открыла дверь, как вдруг грабитель набросился на нее, силой затащил в квартиру и связал скакалкой.

Позже он приказал открыть сейф и отдать ему украшения с деньгами. Получив желаемое, вор запер жертву в ванной комнате и скрылся с места преступления.

Сотрудники правоохранительных органов проследили за мужчиной по камерам наблюдения. На опубликованных кадрах видно, как предположительный преступник в медицинской маске покупает белые розы, с которыми он и отправился к своей жертве. Судя по кадрам, грабитель покинул место преступления, выпрыгнув из окна в сугроб.

Ранее в Ижевске сотрудники полиции задержали мужчину, пытавшегося ограбить ломбард с помощью игрушечного пистолета. По информации следователей, это 45-летний местный житель, ранее судимый за разбойное нападение. Момент неудавшегося ограбления попал на видео.