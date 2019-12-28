https://static.news.ru/photo/226617c2-294c-11ea-b694-fa163e074e61_660.jpg Фото: Long Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Житель Башкирии дважды обокрал один и тот же магазин в торговом центре Уфы. Добычей злоумышленника стали восемь смартфонов, наушники и умные часы на 700 тысяч рублей.

В первый день злоумышленник отодвинул стекло витрины и вытащил несколько смартфонов. На следующий день молодой человек в открытую разбил стекло и унёс всё, что смог забрать. Охранники торгового центра догнать вора не смогли. Бизнесмен обратился в полицию.

Подозреваемого сыщики обнаружили благодаря записям с камер наблюдения. Им оказался 18-летний житель Благовещенского района. Он уже дал признательные показания.

Ранее NEWS.ru писал о певице из Башкирии Evolet, которая станцевала на внутренностях убитой коровы. Пользователи социальных сетей отнеслись к поступку неоднозначно. Одни пользователи углядели в этом танце издевательство над умершим животным. Другие же пользователи Сети попытались объяснить причину поступка и оправдать девушку.