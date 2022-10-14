«Вор должен сидеть в тюрьме»: Пригожин о коррупции в Петербурге Бизнесмен Пригожин призвал сажать в тюрьму чиновников Санкт-Петербурга за коррупцию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пресс-службе компании «Конкорд» предпринимателя Евгения Пригожина ответили на запрос «Невских новостей» о возможных случаях коррупции в окружении губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, связанных с выпуском и производством амуниции для мобилизованных. В сообщении издания отмечается, что власти города могут использовать для вывода средств компании, близкие к Беглову.

В публикации «Невских новостей» говорится, что может происходить расхищение государственного бюджета, выделяемого на обмундирование и снаряжение для солдат. Издание сообщает, что одна из этих компаний уже была замешана в коррупционном скандале в 2020 году.

Если действительно есть люди, которые разворовывают бюджетные средства и наживаются на мобилизованных, особенно если это чиновники, то их надо немедленно сажать в тюрьму. Поэтому при наличии доказательств в срочном порядке обращайтесь в соответствующие инстанции. Вор должен сидеть в тюрьме. Даже если это Беглов и его окружение, — говорится в ответе пресс-службы.

12 октября «Интерфакс» сообщил о том, что петербургский парламент попросил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова направить деньги из резервного фонда городского правительства на обеспечение призывников. Отмечается, что документ на имя Беглова подготовила фракция «Единой России». Депутаты в том числе попросили купить БПЛА, рации, электронику, приборы ночного видения, тепловизоры, прицелы, автозапчасти, обмундирование, туристическое снаряжение, лекарства, медицинские изделия, средства личной гигиены, продовольствие и другое.

Объявленная в России частичная мобилизация привела к высокому спросу на амуницию. Некоторые мобилизованные предпочли сами позаботиться о своей экипировке. Цены резко взлетели, чем заинтересовались контролирующие органы — ФАС и прокуратура. О том, с какими проблемами столкнулись россияне с началом частичной мобилизации, NEWS.ru рассказал владелец одного из московских военторгов.