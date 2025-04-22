Вопрос о воровстве чиновников вызвал в правительстве Тувы бурную реакцию Baza: зал встретил аплодисментами вопрос о воровстве чиновников в Туве

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Зал встретил аплодисментами вопрос о прекращении воровства чиновниками на отчете правительства Тувы, передает Telegram-канал Baza. В частности, у них спросили, когда они прекратят воровать. Инцидент произошел в городе Шагонаре Улуг-Хемского района.

Когда перестанете воровать? Вот мой вопрос, понимаете? Нормально давайте жить, нормально строиться! Не надо врать-то, — заявил один из местных жителей.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн, комментируя арест экс-главы региона Алексея Смирнова, заявил, что враг находится не только по другую сторону линии фронта. Он подчеркнул, что суд отправил под стражу и его многолетнего соратника, бывшего главу областного правительства Алексея Дедова. Стоит отметить, что бывших чиновников обвиняют в мошенничестве при строительстве оборонительных сооружений, за которое отвечала «Корпорация развития Курской области».

Ранее политолог Алексей Ярошенко предложил приравнять коррупцию в особо крупных размерах к государственной измене. Специалист обратил внимание, что речь идет не просто о воровстве, так как подобные преступления ослабляют Россию изнутри.