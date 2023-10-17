«Вопиющий случай»: в Госдуме высказались о сотруднице УК, сбившей женщину Депутат ГД Качкаев осудил сотрудницу УК, которая переехала протестующую женщину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудница управляющей компании «Паритет», которая переехала женщину в подмосковном Щелково, будет наказана по закону, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев. Он назвал произошедшее неприемлемым и призвал не акцентировать внимание на месте работы злоумышленницы.

Это вопиющий случай, такого нельзя допускать в независимости от того, кем работает человек. Сотрудница управляющей компании, которая сбила человека будет отвечать перед законом как гражданин Российской Федерации. И то, что этот инцидент произошел из-за ее профессиональной деятельности, это очень плохо, — сказал депутат.

По его словам, что бы ни происходило, нужно себя сдерживать. Вместе с этим Качкаев допустил, что срок женщины даже может быть увеличен из-за занимаемой должности. Депутат также подчеркнул, что не стоит заострять внимание на профессии злоумышленницы, потому что в УК работают и хорошие люди.

Представитель УК «Паритет» на запрос NEWS.ru о произошедшем ответил, что не знает ничего о ситуации в Щелково.

Не могу ответить на этот вопрос, у нас единый общий кол-центр, у нас 43 управляющие компании, кто там кого сбил — не имею понятия, — сказали в УК.

Инцидент произошел ранее 17 октября. По данным Telegram-канала Baza, жители микрорайона Заречный в городе Щелково собрались у здания управляющей компании «Паритет», чтобы высказать свое недовольство. Они пожаловались на постоянные проблемы с отоплением, до этого жители писали обращения властям, но ответа так и не дождались. Сотрудница растолкала протестующих, окруживших ее машину, села в свой автомобиль и резко сдала назад, наехав на ногу одной из протестующих. После этого она снова дала по газам, переехав через пострадавшую во второй раз. Как пишет канал, девушка получила несколько переломов, она доставлена в больницу в состоянии средней степени тяжести, а с сотрудницей УК работает полиция.