«Вопиющая ситуация»: Останина пожаловалась на власти Оренбургской области Останина обратилась к Мишустину из-за невыплат компенсаций жителям Оренбуржья

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Обстановка во время эвакуации жителей в Ленинском районе Орска

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила два письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина и главы МЧС Александра Куренкова. Она обратила внимание на ситуацию в Оренбургской области, где пострадавшие от паводков граждане не получили компенсаций. Обращения депутата есть в распоряжении NEWS.ru.

Обратиться к вам заставляет вопиющая ситуация, сложившаяся в Оренбургской области, жители которой пострадали от паводков и до сих пор не получили их компенсации. <...> Просим вас, уважаемый Михаил Владимирович, взять под личный контроль исполнение обязательств государства перед пострадавшими и незамедлительно выполнить законные требования граждан Оренбургской области, — говорится в письме Мишустину.

Останина также отметила, что из зон подтопления не был вывезен мусор, не откачивают воду, а объекты не обрабатываются дезинфицирующими средствами, в том числе выгребные ямы и скважины. Кроме того, подвоз технической и питьевой воды в полной мере не осуществляется. Депутат подчеркнула, что такая ситуация в условиях летней жары может спровоцировать распространение инфекционных заболеваний.

Ранее губернатор Омской области Денис Паслер заявил, что жители региона, пострадавшие от аномальных паводков, смогут получить сертификаты на приобретение одежды для детей. По его словам, первые пять тысяч сертификатов уже выданы.