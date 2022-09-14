«Вопиющая безнаказанность»: новосибирский чиновник о фотосессии у памятника Новосибирский чиновник Панферов потребовал найти участников фотосессии около мемориала

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов потребовал от полиции найти и привлечь к ответственности участников скандальной фотосессии у памятника воинам — участникам локальных конфликтов, передает «МК в Новосибирске». Чиновник заявил, что заставил бы съесть трусы, в которых мужчина позировал у монумента, если бы оказался там в момент происшествия.

Их счастье, что не мне они попались. Если бы я к ним подошел, то один и второй в лучшем случае уползли бы в направлении травматологического пункта. А этого козла в красных трусах, я бы еще этими трусами накормил. <...> Почему полиция не нашла их, не притащила за шиворот и не показала всем рожи этих недоносков. <...> Вопиющая безнаказанность! — высказался Панферов

По мнению первого вице-спикера Заксобрания, ветераны Афганистана и небезразличные горожане уже ищут участников фотосессии, чтобы привлечь их к ответственности.

Накануне в Новосибирске мужчина устроил фотосессию у памятника в честь воинов — участников локальных конфликтов. Он позировал в красных трусах и халате на постаменте с монументом БМП-2. Вместе с мужчиной также был и его персональный фотограф, осуществлявший съемку. Вскоре на мужчин обратили внимание очевидцы. Неравнодушные жители города стали угрожать им физическим насилием и потребовали прекратить фотосессию, а также пригрозили в следующий раз обойтись с ними не так мягко.