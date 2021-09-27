Вооружённым мужчиной в Казани оказался сотрудник службы по отлову собак

Сообщение о вооружённом мужчине, который пытается проникнуть в детский сад, оказалось ложным. Это был сотрудник службы по отлову собак. А ружьё заряжено дротиками с транквилизатором, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на МВД.

Неизвестный вооружённый мужчина с утра напугал воспитанников детского сада в Казани и их родителей. Он ходил вокруг заведения и дергал калитку. На самом деле рядом с детским садом № 326 в Московском районе работала служба отлова собак.

В полицию поступило сообщение от бдительных казанцев. Полицейские выехали на место, проверили информацию. Как оказалось, поблизости с детсадом работали сотрудники службы отлова собак, у них при себе было ружьё, которое стреляет дротиками со снотворным, – отметили в УМВД России по Казани.

В ведомстве добавили, что никаких поводов для паники в связи с этой ситуацией нет. В то же время горожан поблагодарили за бдительность.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина в камуфляжной форме, на плече которого висел предмет, похожий на ружьё, пытался войти в детский сад. Родители его воспитанников сообщили полиции о подозрительном мужчине. На место прибыли сотрудники МВД. Начались поиски неизвестного.