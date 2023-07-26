Вооруженный россиянин ограбил офис кредитной организации и попал на видео Вооруженный пистолетом россиянин ограбил офис МФО под Владимиром на 67 рублей

Фото: t.me/mediamvd

В городе Гусь-Хрустальном Владимирской области вооруженный пистолетом мужчина ограбил офис микрофинансовой организации, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Злоумышленника задержали, на него завели уголовное дело по статье о разбое. Он находится под домашним арестом.

Момент преступления был снят камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина в кепке и капюшоне входит в офис, достает из-за пояса пистолет и направляет на сотрудницу МФО. Заставив женщину показать, где находятся деньги, он забрал их и скрылся с места преступления.

Нападавшим оказался 24-летний безработный местный житель. На допросе он рассказал, что продумал нападение на офис заранее. Зная, что там есть видеонаблюдение, он скрыл лицо медицинской маской, а также взял сменную одежду, в которую переоделся перед приходом в офис.

В середине июля в Гусь-Хрустальном задержали 51-летнего мужчину, ограбившего круглосуточный магазин. Угрожая сотрудникам муляжом гранаты, сделанным из хозяйственного мыла, он забрал из кассы 18 тысяч рублей, а также попросил у продавцов шоколадку. На момент задержания нападавший потратил три тысячи рублей. Свой поступок он объяснил злоупотреблением алкоголем.