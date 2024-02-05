Вооруженный мужчина погрыз в магазине продукты и отказался за них платить Мужчина с пистолетом ворвался в магазин Санкт-Петербурга и испортил продукты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженный пневматическим пистолетом мужчина ворвался в один из продуктовых магазинов Санкт-Петербурга, понадкусывал лежащие на прилавках продукты, после чего отказался за них платить, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Персонал магазина нажал на тревожную кнопку, прибывшие на место сотрудники ведомства задержали злоумышленника.

В ходе задержания, которое произошло 4 февраля, силовики изъяли у него пневматический пистолет МР-654К и два ножа. В отделе полиции выяснили, что задержанный ранее был судим за убийство, кражу, а также был фигурантом уголовного дела по статье о незаконном приобретении, распространении и хранения оружия.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в 64-й отдел полиции. Пистолет был изъят. По предварительной информации, данный гражданин, находясь в торговом зале, умышленно испортил товары (надкусил лежавшие на прилавках продукты), — говорится в сообщении.

В сентябре в Свердловской области вооруженный игрушечным пистолетом мужчина ограбил булочную на шесть тысяч рублей. Продавцы обратились в полицию, после чего мужчину задержали. Во время задержания подозреваемый распивал спиртные напитки в квартире друзей.

До этого налетчик умер прямо во время попытки ограбления аптеки в Москве. Он пытался покинуть закрытое помещение через разбитое стекло, однако когда попытался через него пролезть, то получил глубокий порез и истек кровью. Мужчина умер до приезда медиков.