Вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам в ЯНАО

Вооруженный мужчина открыл огонь по судебным приставам в поселке Су-952, расположенном в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, стрелявший также пригрозил сжечь каждого, кто приблизится к его дому. Отмечается, что приставы планировали выселить его из квартиры и наложить арест на автомобиль. Однако мужчина поджег машину и начал расстреливать ее из оружия.

Спустя некоторое время после стрельбы мужчина вышел на связь по телефону, заявив, что у него в запасе около 20 литров бензина и он готов устроить новый пожар в том случае, если кто-то попытается к нему подойти. В пресс-службе УФССП по ЯНАО подтвердили информацию о стрельбе, передает агентство URA.RU. По словам представителей ведомства, на место происшествия выехал отряд специального назначения.

Мужчина действительно открыл огонь по приставам. События разворачиваются, вызвали спецназ. Из чего он ведет огонь, пока неизвестно, — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге задержали бойца ЧВК «Вагнер», открывшего огонь из автомата в Ржевском лесопарке. Предполагается, что мужчина был расстроен новостями о гибели предпринимателя Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области. На задержанного составили протокол о мелком хулиганстве, вопрос о возбуждении уголовного дела решается.