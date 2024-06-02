Стало известно о возможной попытке рейдерского захвата «Рязцветмета» YA62.ru: вооруженные люди вторглись на территорию завода «Рязцветмет» в Рязани

Фото: Ahmad Hasaballah/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Портал YA62.ru сообщает, что группа вооруженных людей вторглась на территорию Рязанского завода по производству и обработке цветных металлов и попыталась взять его штурмом. По данным издания, на предприятии были слышны звуки взрывов.

Как пишет YA62.ru, ситуация вокруг «Рязцветмета» могла произойти в рамках попытки рейдерского захвата завода. По информации издания, злоумышленники использовали трактор и гранаты со слезоточивым газом.

YA62.ru отмечает, что это не первая попытка захвата «Рязцветмета». По данным портала, противостояние вокруг предприятия длится уже несколько месяцев. Издание отмечает, что руководство завода обращалось за помощью к губернатору Рязанской области Павлу Малкову, но он оставил просьбу без ответа.

Ранее 32 сотрудника «Рязцветмета» обратились в прокуратуру с требованием выплатить им зарплаты и расторгнуть трудовые договора. Прокуратура уже направила соответствующие заявления в ПФР и ФНС.

Ранее сообщалось, что вооруженные банды разграбили Национальную библиотеку Гаити в столице страны Порт-о-Пренсе. В администрации учреждения отметили, что под угрозой документы возрастом до 200 лет.