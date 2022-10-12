РИА Новости: российские бойцы в Запорожье завили о готовности «идти вперед»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Военнослужащие российского Южного военного округа сообщили о готовности идти в наступление, как только поступит приказ. Также к настоящему моменту они подготовили линии обороны в Запорожской области. Об этом рассказал РИА Новости один из бойцов на первой линии соприкосновения на отрезке фронта между городами Пологи и Орехов.

У нас есть уголь, дрова и буржуйки, накопали себе блиндажей, все как положено. Практически на все 100 процентов готовы идти в наступление. Ребята устали сидеть на месте и хотят все идти вперед, — рассказал боец, чье имя не называется.

Он также сообщил, что обстрелы военнослужащих со стороны ВСУ происходят практически каждый день. Украинские вооруженные формирования используют мины 120-го и более крупных калибров. По мнению бойца, таким образом их пытаются деморализовать, но они «готовы к любым раскладам».

Копаемся, роемся, укрепляемся. Ожидаем противника, что он будет дальше делать, и готовы к столкновению с ним, — резюмировал безымянный боец.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что на Купянском направлении военные Украины силами двух рот предприняли попытку атаковать позиции российских войск в районе населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Он отметил, что прорваться противнику не удалось, он был отброшен на исходные позиции.

Перед этим на Краснолиманском направлении артиллерией ВС РФ были сорваны все попытки ВСУ навести переправы через реку Жеребец у пунктов Макеевка и Райгородка в ЛНР. Также было остановлено украинское наступление на Николаево-Криворожском направлении. ВСУ за сутки потеряли там более 60 солдат и девять танков.