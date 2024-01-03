«Вообще ничего не боится»: приморцы сняли видео с преследовавшим их тигром Тигр преследовал машину на дороге в Приморье

Фото: Jürgen & Christine Sohns/imagebroker.com/Global Look Press

В Приморье семья сняла на видео, как их автомобиль при переезде через город Арсеньев сопровождал тигр, сообщает Telegram-канал «Новости Владивостока и не только». Встретившая хищника на своем пути семья ехала через заповедник со стороны Находки. Агрессию кошка не проявляла.

Он бежит за тачкой прям. Вообще ничего не боится, — поделились впечатлениями авторы видео.

Ранее в Хабаровском крае на трассе был найден амурский тигр, которого, предположительно, сбила машина. Зверь лежал на асфальте и не обращал внимания на проезжавшие мимо автомобили. Специалисты оценивали состояние животного как тяжелое. Инцидент произошел на участке дороги Лермонтовка — Бикин 2 января. Очевидцы рассказывали, что тигра усыпили, возле него на месте происшествия была замечена машина охотинспектора.

В начале декабря в Хабаровском крае тигр убил местного жителя и его пса. Сначала дикое животное расправилось с собакой, а затем напало на мужчину, когда тот пошел к лесу по следам питомца. Инцидент произошел 4 декабря. Надзорные службы приняли решение об изъятии тигра из дикой природы.