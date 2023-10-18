«Воняет на весь поселок»: жители Челябинска судятся с соседкой из-за собак Жители челябинского поселка подали в суд на соседку из-за собак на ее участке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жители челябинского поселка Першино судятся с соседкой, которая поселила на своем участке 16 собак. По их словам, животных периодически выпускают, они лают на людей и ведут себя агрессивно, пишет KP.RU. Как рассказал сосед женщины Сергей Антипин, из-за большого количества собак появилась антисанитария, «воняет на весь поселок».

Из-за антисанитарии на ее участке появились грызуны, мыши. Стали прилетать птицы, и потом это ко мне все идет. У меня погрызли деревья, везде норы появились. Антисанитария полная, — сообщил мужчина.

По его словам, по ночам собаки лают и скулят, а днем — агрессивно скалятся.

Женщина переехала в поселок в 2020 году, живет в частном доме. Сначала у нее было всего три собаки, но со временем их число возросло до 16, многих из них она подобрала на улице.

Антипин подал на свою соседку в суд, требуя сократить количество собак до трех, а остальных отдать в приют. Однако суд встал на сторону зоозащитницы. Также нашлись свидетели, которые отметили, что на участке женщины чисто, а собаки совсем не агрессивные, к тому же у каждой из них есть своя конура, а самым громким собакам подрезали голосовые связки.

С решением местного суда соседи не согласны и теперь намерены обратиться в Челябинский областной суд.

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