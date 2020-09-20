Волонтёры объяснили массовую гибель птиц под Саратовом

https://static.news.ru/photo/8c9067e2-fb51-11ea-a68a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Типичный Балаково/vk.com

Специалисты объяснили, чем вызвана массовая смертность птиц в Саратовской области. Ранее в соцсетях появилось видео улицы 30-летия Победы в Балаково. На кадрах видно, что вся проезжая часть усыпана мёртвыми птицами.

Пользователи соцсетей связали инцидент с запуском фейерверков возле ресторана неподалёку. Другие считают, что в регионе неблагоприятная экологическая обстановка.

По словам волонтёра организации по реабилитации диких птиц Ксении Гавриловой, орнитологи в последние месяцы отмечают у пернатых болезненность.

В этом году массовая смерть голубей, 80% смертности, такого не было никогда. Очень много заразы было из-за того, что тёплая зима. Из-за этого гнездоваться и выводить потомство птицы начали гораздо раньше, чем обычно. Из-за этого более ослабленных птиц больше, погодные условия сделали так, что вывелось птенцов больше, — рассказала Гаврилова в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Специалисты считают сомнительным, что к такой ситуации могла привести работа Балаковской атомной электростанции (об этом говорили в соцсетях). Однако считают возможным, что причиной гибели пернатых стали какие-то локальные выбросы с предприятий.

На улице 30-летия Победы в Балаково уже побывали специалисты Управления ветеринарии. Они отобрали пробы биоматериала для проверки на птичий грипп.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Роман Пукалов заявил, что малоснежная зима приведёт к значительному снижению популяции комаров. Это может негативно сказаться на животных, поскольку личинки комаров — основа для более высоких ступеней пищевой пирамиды: рыб и птиц, писал NEWS.ru.