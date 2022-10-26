Волонтёрам дацана дали 100 тысяч рублей на пошив амуниции для военных Московский бизнесмен пожертвовал волонтёрам бурятского дацана 100 тысяч рублей на пошив амуниции

Фото: Petr Sanziev/Russian Look

В Бурятии волонтёрам Иволгинского буддийского монастыря-университета (дацана) пожертвовали 100 тысяч рублей на пошив амуниции для мобилизованных в зону СВО военных, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на Telegram-канал «Тунка». По данным издания, средства поступили от бизнесмена из Москвы, пожелавшего остаться неизвестным. Как уточняется, мужчина оплатил счёт на закупку крупной партии пеноплекса.

Купленный на пожертвования столичного предпринимателя материал волонтёры Иволгинского храмового комплекса используют для пошива ковриков-пятиточечников, наколенников и другого тактического снаряжения. Партию таких изделий волонтёры дацана уже безвозмездно передали для мотострелков из Тункинского района.

В свою очередь сам поставщик пеноплекса продал свою продукцию по специальной цене, за что бурятские волонтёры выразили ему особую признательность и благодарность.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин ранее призвал развернуть полномасштабное производство экипировки и обмундирования для обеспечения военнослужащих и мобилизованных россиян. Он подчеркнул, что необходимо подключить все мощности легкой промышленности, включая малые предприятия в регионах, привлекать к этому субъекты РФ, а также организовать бесперебойные поставки сырья, материалов и тканей.