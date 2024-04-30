Волонтеры выловили из воды пьяного курганца на пути к затопленной даче Появилось видео спасения нетрезвого курганца на пути к затопленной даче

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Волонтеры спасли из воды полуобнаженного жителя Кургана, который вплавь отправился на затопленную дачу. На представленном Mash видео слышно, как мужчина покрывает спасателей нецензурной лексикой.

***, домой хотел сплавать, ****** жизнь! — расстроился дачник.

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Курганец решил проведать садовый дом. Однако его состояние было нетрезвым. Когда мужчина убедился, что вещи на месте, собрался назад, но течение было против. Пловец «путешествовал» между заборами и звал на помощь. Ожидавшая на берегу с ребенком супруга позвонила в МЧС.

Выяснилось, что рядом дежурили добровольцы. Волонтеры услышали крики о помощи и спасли мужчину. Сейчас курганец находится дома.

В Мурино ранее школьники искупались в канаве на Новой улице. Момент с «пляжной вечеринки» попал на видео. На кадрах дети плещутся в грязной воде по колено. Школьники решили не снимать одежду. Собравшаяся вокруг толпа морально поддерживала юных купальщиков и восхищалась моржами. Некоторые зрители достали телефоны и снимали процесс на камеры. Журналисты напомнили о переохлаждении и травмах и выразили надежду, что забава прошла без таких последствий.