Волонтеры из Бурятии спасли отшельника без кистей, жившего 25 лет в лесу

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Члены волонтерского движения «Рожденные помогать» в Бурятии спасли отшельника, который прожил в землянке в лесу около 25 лет, сообщается на странице активистов в соцсети «ВКонтакте». У мужчины были ампутированы кисти, поэтому его доставили к врачам, чтобы оформить положенную группу инвалидности.

Совместно с главой муниципального образования «Сельское поселение Десятниковское» привезли из леса (данный человек живет в землянке более 25 лет) Леонида на обследование к врачам, — говорится в сообщении.

Об отшельнике волонтеры узнали благодаря жителям одного из сел. По словам активистов, мужчина не хотел ехать в больницу, поэтому потребовались долгие уговоры. Отшельнику также закупили продукты, валенки и оформили полис ОМС.

Монах-отшельник из Белгородской области тем временем угодил в тюрьму за призывы к терроризму. По данным следствия, мужчина уговаривал граждан выходить на улицу с оружием, чтобы бороться с правоохранительными органами. В суде он признал свою вину и раскаялся. Монаха приговорили к пяти годам колонии общего режима. Ему также запретили заниматься администрированием интернет-ресурсов в ближайшие четыре года.