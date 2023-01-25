Вологодский депутат продолжит работу после исключения из «Единой России» Депутат Долженко продолжит работу в Вологодской думе после исключения из «Единой России»

Фото: Пресс-служба ЗСО

Денис Долженко

Депутат Вологодской областной думы Денис Долженко заявил, что не сложит полномочия даже после освобождения от должности зампреда комитета по экономической политике и исключения из числа сторонников партии «Единая Россия», передает «Газета.Ru». Он пояснил, что в законодательном собрании возможно работать без должности. Парламентарий подчеркнул, что продолжит участвовать в разработке законопроектов и представлять интересы граждан.

Почему я должен слагать полномочия? В законодательном собрании работает много депутатов не имея должности, это вообще не связанные вещи. Работа и ее объем так же не зависит от должности. Участвовать в разработке законопроектов, взаимодействовать с органами исполнительной власти в интересах граждан, как и сама работа с гражданами, может осуществляться без должности, — заявил Долженко.

Депутат при этом заявил, что по регламенту фракция «Единой России» в Вологодской думе имела право снять его с должности. Однако он подчеркнул, что поступить иначе она не могла, так как действовала исходя из решений высшего партийного уровня.

Депутата Вологодского заксобрания Дениса Долженко ранее исключили из сторонников «Единой России». Основанием для этого послужила поездка парламентария на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. В начале января он опубликовал в социальных сетях фото, сделанное в Дубае. В подписи к снимку парламентарий отметил, что в морозы совершать пробежки некомфортно, поэтому он последовал рекомендациям синоптиков и «утеплился».