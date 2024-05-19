Вологодские подростки повредили почти 50 захоронений В Вологодской области задержали троих подростков за повреждение 47 могил

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Трое несовершеннолетних из Вологодской области надругались над захоронениями, повредив 47 могил в Шекснинском районе, сообщила инспектор отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по делам несовершеннолетних УМВД по региону Наталья Коряковская, ее слова приводит «МВД медиа». Личности вандалов были установлены, их задержали.

При проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Ими оказались трое школьников, проживающих в г. Череповце. В ходе опроса они не смогли внятно пояснить мотивы своих поступков, — говорится в публикации.

Уточняется, что подростки опрокинули надгробные памятники и повредили металлические ограждения по периметру могил. Было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами захоронений. Несовершеннолетних поставят на учет.

В отношении родителей подростков составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП, предусматривающей ответственность родителей за ненадлежащее воспитание своих несовершеннолетних детей, — добавила Коряковская.

Ранее в Ленинградской области неизвестный вандал повредил мемориал «Погибшим солдатам» в Кировском районе. Было возбуждено уголовное дело, на место инцидента был отправлен следователь-криминалист.