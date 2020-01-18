https://static.news.ru/photo/e2326b22-3a00-11ea-b68a-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин пообещал учесть предложения региональных властей при корректировке федерального бюджета на 2020 год.

Согласование поправок между властями разных уровней поможет понять, как они повлияют на социально-экономическую ситуацию в регионах, считает спикер.

Скорее всего, нам придётся по итогам полугодия работы встретиться вместе с остальными регионами, обсудить, как сработали законодательные решения... По итогам предложений, которые будут высказаны [депутатами по итогам анализа ситуации в регионах], мы выйдем на согласованное решение с правительством РФ по внесению поправок и корректировок в бюджет, — цитирует Володина РИА Новости.

Председатель Госдумы добавил, что в 2020 году федерация дополнительно поддержит 10 беднейших регионов страны, чтобы снизить разрыв в обеспеченности субъектов РФ.

NEWS.ru писал, почему 2020 год может оказаться позитивным для экономики России.