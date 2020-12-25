Володин обвинил Киев в ненависти к жителям Крыма

https://static.news.ru/photo/fc50a362-468d-11eb-805f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Спикера Госдумы Вячеслава Володина возмутило заявление властей Киева о планах сорвать российский проект по опреснению воды в Крыму. По его мнению, ненавистное отношение к крымчанам Украина демонстрировала всегда.

Это же надо так ненавидеть людей! Такое отношение к людям Украина демонстрировала в Крыму всегда. Прекратив ранее доступ пресной воды по каналу, теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Конечно, им это не удастся, — цитирует KP.RU Володина.

Он добавил, что ранее в Киеве тоже не верили, что Крымский мост будет построен и что на полуостров поедут туристы. Володин выразил уверенность, что и «очередной иллюзии» по поводу воды «также предстоит развеяться».

Надежды на подачу воды у нас тут связаны не с тем, откроет ли Украина Северо-Крымский канал, а с действиями России. Даже если б Украина решила продавать России электроэнергию, в Крыму это уже никому не нужно. После того как Киев устроил нам энергоблокаду, сюда запустили энергомост из России, а потом построили свои электростанции. То же и с водой — Киев «созреет» до поставок воды по каналу, когда они будут уже без надобности, — заявил изданию экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, живущий сейчас в Крыму.

Как писал NEWS.ru, Киев знает о планах по опреснению воды на Крымском полуострове и намерен найти международную компанию, которая будет в этом участвовать, чтобы помешать реализовать проект. Об этом накануне заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Ранее до 85% пресной воды в Крым поставляла Украина через Северо-Крымский канал. После присоединения Крыма к России подача воды была приостановлена. Из-за начавшегося дефицита в нескольких регионах на Крымском полуострове введена режимная подача воды в дома.

Глава Крыма Сергей Аксёнов уже анонсировал начало строительства опреснительной установки в посёлке Фрунзе в Сакском районе республики. По его словам, позднее опреснители будут также построены в Ялте, Судаке, Керчи и Феодосии.