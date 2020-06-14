Волгоградские власти выплатят 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийства

Власти Волгоградской области назначили вознаграждение в 1 млн рублей за помощь в расследовании убийства 17-летнего иностранного студента Волгоградского государственного медуниверситета. Решение было принято главой региона Андреем Бочаровым.
Преступление было совершено 13 июня в Ворошиловском районе Волгограда. Гражданин Азербайджана Тимур Гаврилов подвергся нападению, когда возвращался в студенческое общежитие из гостей. Ему были нанесены множественные ножевые ранения, от которых он скончался.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Приметы подозреваемого в совершении преступления установлены. СКР и полиция ведут его розыск,
Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге студент СПбГУ умер после ранения из травматического пистолета. По версии следствия, стрелял в молодого человека охранник одной из фирм, с которой студент требовал возврата денег за неоказанные услуги по оформлению санкнижки. Подозреваемый задержан, ранее он был судим за преступления средней тяжести.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен