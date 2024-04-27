Волгоградская пенсионерка оформила кредиты на миллиард рублей Волк: пенсионерка с сообщниками оформили незаконные кредиты на миллиард рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионерка с четырьмя сообщниками в Волгограде оформили незаконные кредиты на граждан на один миллиард рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их задержали по подозрению в незаконной банковской деятельности. Во время обысков изъято почти 30 млн рублей, черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры и 13 дорогостоящих автомобилей.

Организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках. <...> По предварительным подсчетам, с 2022 года по настоящее время соучастниками привлечено порядка одного миллиарда рублей, — говорится в сообщении представителя МВД.

Половину от суммы задержанные забирали себе и даже погашали задолженность за счет других кредитов. Впоследствии граждане вновь брали кредиты, и схема повторялась.

Ранее специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества рассказали, что мошенники умеют использовать ошибки банковской системы, чтобы списывать деньги с заблокированных карт. Злоумышленники также могут заблокировать карту самостоятельно. Однако эта возможность им открывается только после получения доступа к личному кабинету пользователя.