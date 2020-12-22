Волгоградская область переходит на московское время

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Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Волгоградской области на московское время.

16 декабря Совет Федерации одобрил законопроект о переходе Волгоградской области в один часовой пояс с Москвой. Сенаторы проголосовали единогласно.

Переход был запланирован на 20 декабря, но впоследствии дату передвинули, так как окончательно закон вступает в силу после подписания главой государства.

Законом изменяется состав территорий, образующих часовые зоны, путём исключения Волгоградской области из 3-й часовой зоны (МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4) и отнесения её к 2-й часовой зоне (МСК, московское время, UTC+3), — цитирует документ РИА Новости.

На час назад волгоградцы переведут часы 27 декабря в 02:00 мск.

Волгоградская область перешла в третью часовую зону 28 октября 2018 года после проведённого референдума. В марте 2020 года областные депутаты постановили провести опрос на эту тему среди жителей региона ещё раз. Опрос состоялся 1 июля, в день голосования по поправкам в Конституцию. В результате более 65% жителей Волгоградской области высказались за переход к московскому времени. После этого региональные депутаты 20 августа приняли постановление о внесении в Госдуму проекта федерального закона, вносящего изменения в статью 5 ФЗ «Об исчислении времени».

Как писал NEWS.ru, в Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект об отказе от сезонного перевода часов. Целью инициативы называется «борьба с российской агрессией».