Волгоградская область испытывает нехватку мигрантов для выращивания овощей

Около шести тысяч трудовых мигрантов не хватает Волгоградской области для выращивания овощей в связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом, заявил председатель регионального комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов.
По его словам, обычно в таких работах занято примерно 22 тысячи человек, половина из которых — трудовые мигранты. Сейчас в регионе зарегистрировано всего пять тысяч рабочих, имеющих патент на работу в РФ.
Технологические процессы в овощеводстве не требуют, это же не завод, чтобы сегодня были сразу 22 тысячи работников, первоначально идёт высадка, потом первые прополки, это 10–15% (от общего числа. — NEWS.ru) <...>, а в уборке урожая задействовано 22 тысячи человек. Думаю, к этому моменту недостатка работников не будет, — добавил он.
Иванов отметил, что область привлекает к работам жителей других регионов, а также планирует задействовать студенческие отряды. Он также подчеркнул, что несмотря на нехватку рабочих, сельхозпредприятия и фермеры не будут сокращать посевные площади,
Как писал NEWS.ru, ранее экономист из Goldman Group Дмитрий Гелемурзин сообщил, что сельскохозяйственный сезон 2020 года находится под реальной угрозой срыва. Если из-за коронавирусной пандемии этим летом всё-таки не удастся вырастить урожай, перебои с продуктами питания в нашей стране возникнут уже осенью.
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