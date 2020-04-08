Волгоградская область испытывает нехватку мигрантов для выращивания овощей

https://static.news.ru/photo/c3d175fe-7986-11ea-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mastrovito/imagebroker.com/Global Look Press

Около шести тысяч трудовых мигрантов не хватает Волгоградской области для выращивания овощей в связи с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом, заявил председатель регионального комитета сельского хозяйства региона Василий Иванов.

По его словам, обычно в таких работах занято примерно 22 тысячи человек, половина из которых — трудовые мигранты. Сейчас в регионе зарегистрировано всего пять тысяч рабочих, имеющих патент на работу в РФ.

Технологические процессы в овощеводстве не требуют, это же не завод, чтобы сегодня были сразу 22 тысячи работников, первоначально идёт высадка, потом первые прополки, это 10–​15% (от общего числа. — NEWS.ru) <...>, а в уборке урожая задействовано 22 тысячи человек. Думаю, к этому моменту недостатка работников не будет, — добавил он.

Иванов отметил, что область привлекает к работам жителей других регионов, а также планирует задействовать студенческие отряды. Он также подчеркнул, что несмотря на нехватку рабочих, сельхозпредприятия и фермеры не будут сокращать посевные площади, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее экономист из Goldman Group Дмитрий Гелемурзин сообщил, что сельскохозяйственный сезон 2020 года находится под реальной угрозой срыва. Если из-за коронавирусной пандемии этим летом всё-таки не удастся вырастить урожай, перебои с продуктами питания в нашей стране возникнут уже осенью.