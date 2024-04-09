Волгоградец устроил поножовщину и чуть не отрезал соседу палец В Волгограде экс-боец СВО напал на соседей и едва не отрезал палец мужчине

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В Волгограде неадекватный мужчина проявлял к детям на игровой площадке агрессию, а потом напал на одного из родителей и чуть не отрезал ему палец, рассказала NEWS.ru местная жительница. По ее словам, некоторые соседи утверждают, что он вернулся со спецоперации.

Женщина рассказал, что несколько дней назад ее ребенок со своими друзьями играл на детской площадке возле ЖК «Янтарный город». В какой-то момент к ним подошел мужчина, начал на них кричать. Он угрожал, поднимал руку на детей. Кто-то из ребятишек позвонил и рассказал все родителям, а те захотели лично пообщаться с этим мужчиной.

Поднялись к нему на этаж, позвонили в дверь. Как только открылась дверь, этот мужчина кинулся на них с ножом. Порезал отцу ребенка руку, очень сильно, он мог остаться без пальца. Также кидался на его жену. Они сразу выбежали из подъезда, вызвали скорую и полицию, — сказала жительница.

Когда об инциденте стали писать в чате дома, выяснилось, что это мужчина ранее домогался до других детей. При этом после приезда полицейских, этого мужчину снова увидели возле дома на следующий день, подчеркнула женщина.

То есть он не арестован, не задержан. Почему не ясно, видимо, полиция традиционно ждет более громкого происшествия. Кто-то из соседей пишет, что нападавший мужчина воевал до этого в СВО, — отметила она.

В конце марта награжденный медалью «За отвагу» ветеран ЧВК «Вагнер» с особой жестокостью убил свою 42-летнюю сожительницу: он нанес женщине 15 ударов ножом, после чего отрезал ей ухо. 51-летний мужчина был ранее дважды судим. Подозреваемый попал в ЧВК в 2022 году и после шести месяцев службы его амнистировали.