Волгоградец умер в такси от отёка лёгких

https://static.news.ru/photo/b74a843c-193c-11eb-8639-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волгограде 34-летний местный житель умер в машине такси от отёка лёгких. У мужчины был коронавирус.

Инцидент произошёл по дороге между поликлиниками. При этом родственники утверждают, что мужчину гоняли из одного учреждения в другое, сообщает «МК».

Мужчина заболел ещё 4 октября. Он лечился антибиотиками дома, пока ему не стало хуже. Врач из поликлиники № 9 выдала направление на флюорографию. По результатам рентгенологического исследования мужчине поставили диагноз «двустороннее воспаление лёгких». Ему посоветовали госпитализацию.

В итоге было вызвано такси, и пара поехала в поликлинику № 1, чтобы получить направление. В машине супруг уже почти не мог отвечать своей жене на вопросы. В какой-то момент «он захрипел и умер».

Реаниматологи из проезжавшей мимо скорой только констатировали смерть. По итогам вскрытия патологоанатомы сообщили, что смерть наступила от развившегося отёка лёгких.

Как писал NEWS.ru, младший брат Эдуарда Успенского Юрий умер от коронавируса в возрасте 81 года в Москве. Об этом сообщила невестка Юрия Успенского Марина.