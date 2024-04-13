Волгоградец спалил машину соседки из-за парковочного места Житель Волгограда поджег машину соседки, чтобы освободить парковочное место

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали жителя Волгограда, спалившего автомобиль Lada Priora 53-летней жительницы Дзержинского района города, сообщило Главное управление МВД России по региону. Мужчина утверждает, что машина была припаркована уже долгое время и это раздражало его. Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленной порче имущества.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога), — заявили в ведомстве.

Задержанный признался, что он разбил окно автомобиля и при помощи зажигалки поджег переднее сиденье, однако инцидент попал в поле зрения камеры наблюдения. Вспыхнувшее пламя полностью уничтожило транспортное средство. Причиненный ущерб оценивается по меньшей мере в 350 тысяч рублей. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, по данной статье ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее Следственный комитет по Республике Коми сообщил, что в Усинске местный житель облил легковоспламеняющейся жидкостью женщин 54 и 29 лет, после чего поджег их. В процессе мужчина сам получил ожоги тела. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.