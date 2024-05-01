Волгоградец приделал кресло к самокату и попал на видео Baza: жителя Волгограда оштрафовали за езду на электросамокате с креслом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Волгограде установили личность 22-летнего местного жителя, который решил прикрепить кресло к электросамокату, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, мужчине придется заплатить штраф в размере 800 рублей.

Как сообщает канал, накануне, 30 апреля, юноша решил прокатиться по центральным улицам города на электросамокате, к которому он приделал домашнее кресло. При этом, уточняет Telegram-канала, через некоторое время его заметили сотрудники полиции, обратившие внимание на необычное транспортное средство. Канал добавил, что молодой человек может отделаться только небольшим штрафом, поездка обошлась без аварий.

Ранее глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов заявил, что в столице в рамках регулирования сферы электросамокатов с начала сезона уже выписано порядка 15 тысяч штрафов. Он добавил, что речь идет как о нарушениях ПДД, так и несоблюдении правил обслуживания. По словам Ликсутова, еще семь тысяч аккаунтов пользователей, пользовавшихся арендной самокатов, были заблокированы.

До этого в Челябинске суд оштрафовал несовершеннолетнего молодого человека на 500 тысяч рублей за то, что он на самокате сбил пенсионерку. В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда и указанные расходы на лечение.