Волгоградец опрокинул автомобиль с местным депутатом V102: Mercedes с депутатом Хлыбовым перевернулся в ДТП в Волгограде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство V102.RU со ссылкой на ГУ МВД России по Волгоградской области сообщило, что депутат областной думы Денис Хлыбов попал в аварию в Волгограде на автомобиле Mercedes-Benz G-Class утром 8 марта. По данным СМИ, его машину протаранил местный житель на Lada Priora. Водитель отечественного автомобиля проехал на красный сигнал светофора. Машина депутата перевернулась.

В 08:05 водитель Lada Priora 1992 года рождения, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1979 года рождения, — заявили в ведомстве.

По информации агентства, вместе с Хлыбовым в салоне Mercedes-Benz в момент столкновения находилась пассажирка. Предполагается, что это была его супруга. Женщину госпитализировали. О состоянии самого депутата и водителя Lada Priora не сообщается.

Ранее в Саратовской области у села Тарумовка произошло ДТП с участием автомашины Lada Granta и двух минивэнов Toyota. При столкновении погибли три человека. Еще пятеро были доставлены в медицинское учреждение.